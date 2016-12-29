У Львові хлопець звинуватив керівництво бізнес-школи у шахрайстві

Львів’янин звинуватив керівництво бізнес-школи у шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

З повідомленням про шахрайство 20-річний львів’янин звернувся 26 грудня до Личаківського відділу поліції. За словами заявника, він перерахував тисячу доларів на рахунок однієї із львівських бізнес-шкіл за проходження річного курсу навчання.

Як встановили правоохоронці, чоловік відвідував заняття протягом дев’яти місяців. Однак, якість освіти заявника не задовольнила. Тому він вимагав у керівництва бізнес-школи повернути йому кошти. Отримавши відмову,чоловік написав заяву до поліції.

Правоохоронці перевіряють отриману інформацію, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.