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У Львові хлопець звинуватив керівництво бізнес-школи у шахрайстві

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Львів’янин звинуватив керівництво бізнес-школи у шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

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З повідомленням про шахрайство 20-річний львів’янин звернувся 26 грудня до Личаківського відділу поліції. За словами заявника, він перерахував тисячу доларів на рахунок однієї із львівських бізнес-шкіл за проходження річного курсу навчання.

Як встановили правоохоронці, чоловік відвідував заняття протягом дев’яти місяців.  Однак, якість освіти заявника не задовольнила. Тому він вимагав  у керівництва бізнес-школи повернути йому кошти. Отримавши відмову,чоловік написав заяву до поліції.

Правоохоронці  перевіряють отриману інформацію, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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