У Львові через падіння з багатоповерхівки загинув 27-річний будівельник

Вчора у Львові внаслідок падіння із новобудови загинув будівельник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Відтка 28 грудня о 17:30 годині, на вулиці Кульпарківська, 226, у житловому комплексі «Місто трав» (Залізничний район), внаслідок падіння опалубки був смертельно травмований 27-річний працівник, житель міста Глиняни Золочівського району. Смерть наступила до прибуття карети швидкої медичної допомоги.
Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.