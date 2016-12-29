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У Львові через падіння з багатоповерхівки загинув 27-річний будівельник

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Вчора у Львові внаслідок падіння із новобудови загинув будівельник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

bagatopoverhivka

Відтка 28 грудня о 17:30 годині, на вулиці Кульпарківська, 226, у житловому комплексі «Місто трав» (Залізничний район), внаслідок падіння опалубки був смертельно травмований 27-річний працівник, житель міста Глиняни Золочівського району. Смерть наступила до прибуття карети швидкої медичної допомоги.
Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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