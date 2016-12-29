У Львівській області грип забрав життя чотирьох людей

Кількість загиблих від грипу у Львівській області становить чотири людини, у тому числі дві дитини, пише 112 Україна з посиланням на обласний лабораторний центр.

У Стрию 4-річний хлопчик помер від сезонного грипу, а в Золочеві 40-річна жінка померла через ускладнення у формі пневмонії. У Буську грип забрав життя 1,5-річного хлопчика і 54-річної жінки з Жовківського району.

Також у Львівському обласному центрі повідомили, що в аналізах всіх хворих виявили вірус сезону А. Також відомо, що потерпілі страждали від цукрового діабету, ішемічної хвороби серця, хвороби нирок і шлункових порушень. Всі четверо, за словами медиків, були в групі ризику.

Нагадаємо, що станом на 27 грудня на Львівщині від грипу померла 4-річна дитина та 55-річна жінка.