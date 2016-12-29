Телеканал 1+1 позбавлять ліцензії?

Телеканал 1+1 заявляє, що у мовника закінчується ліцензія, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки

«Сьогодні, 29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Однак ліцензія так і не була видана», – йдеться у зверненні каналу до до Президента України П.О. Порошенка, Голови Верховної Ради України А.В. Парубія, Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана.

Також повідомляється, що під час розгляду заявки, який тривав 6 місяців, жодних офіційних претензій на адресу каналу не надходило, а зараз готується рейдерське захоплення телеканалу.

«Останні два тижні з різних джерел ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу. Шановний Петро Олексійовичу, як людина, яка, в тому числі, власні кошти та ресурси інвестувала у створення ЗМІ в Україні, ви, як ніхто інший, повинні розуміти важливість цього питання та неприпустимість розвитку ситуації, коли всупереч законній процедурі канал не може продовжити ліцензію», – йдеться у заяві.

На каналі здивовані та стурбовані тим, що Національна Рада, члени якої призначені безпосередньо Президентом та Верховною Радою, затягує процес виконання власного рішення.

«Впродовж останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки… Ми не розуміємо, чому в день припинення дії аналогової ліцензії – 29.12 та після того, як ми здійснили оплату ліцензійного збору, ми все ще знаходимося не тільки у ситуації невизначеності, але й перед загрозою відключення мовлення чи призначення якогось нового стороннього керівництва каналу 1+1, що є нонсенсом для приватної компанії… Ми хочем застерегти та попередити тих, хто стоїть за намаганнями вимкнути канал, який є щоденним джерелом новин для мільйонів Українців – навіть за відсутності паперу, ми маємо законне право продовжувати мовлення», – йдеться у заяві 1+1.

ЗМІ повідомляють, що конфлікт виник через те, що власник телеканалу Ігор Коломойський відмовляється називати бенефіціарів телеканалу.

Голова Нацради Юрій Артеменко також заявляє, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію “Приватбанку”.

Також він наголосив, що 1+1 може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, адже вже прийнято рішення Нацради про продовження строку дії ліцензії.