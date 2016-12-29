Сотню кращих дитячих тренерів Львова нагородили грошовими преміями

Львів вшановує кращих дитячих тренерів. Сьогодні відбулося вручення одноразових грошових винагород кращим спортивним тренерам м. Львова за результатами програми «Дитячий тренер» на 2016 рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Люди, які фізично тримають себе у формі, які люблять себе, спорт, фізичну культуру – мають набагато більше можливості. Для мене особисто принципово важливо розвивати фізичну культуру, підтримувати спорт і розвивати спортивну інфраструктуру. Для мене велика честь дякувати вам не тільки словами, а дякувати вам і матеріальною підтримкою», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Для визначення переможців міської програми «Дитячий тренер» на 2016 рік працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли як представники Львівської міської ради та депутати, так і представники спортивного середовища та журналісти.

У процесі відбору конкурсна комісія керувалася такими критеріями, як вища профільна освіта тренера за спеціалізацією фізична культура і спорт, наявність рекомендації профільної федерації, кількість дітей та секцій, з якими працює тренер, а також участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня. За підсумками роботи цієї комісії серед поданих на конкурс пакетів документів комісією і був рекомендований для затвердження список дитячих тренерів, які отримають нагороду у 2016 році.

«Дитячий тренер» – це безпрецедентна програма у м. Львові, яка вже другий рік поспіль винагороджує молодих тренерів. Вона мотивує учорашніх випускників вищих навчальних закладів спортивного спрямування йти працювати за фахом і заохочує їх до роботи з дітьми та молоддю віком до 18 років. Тим самим закладається підгрунтя здорової нації та процвітаючої держави», – розповів Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім`ї та спорту Львівської міської ради.

Довідка

«Дитячий тренер» – це програма підтримки тренерів, які працюють з дітьми на території м. Львова. Програма була розроблена управлінням молоді, сім’ї та спорту спільно з лідерами спортивного середовища, керівниками фізкультурно-спортивних товариств, Львівським державним університетом фізичної культури та постійною депутатською комісією культури, молодіжної політики та спорту. Відповідно до програми та за рішенням конкурсної комісії ста кращим тренерам м. Львова, які працюють з дітьми та молоддю до 18 років, виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі 25 тис. грн. кожному.

Перелік пережців у конкурсі “Дитячий тренер” на 2016 рік