ОСТАННІ НОВИНИ

Понад сотня снігоприбиральних авто забезпечувала проїзд на автошляхах області

|

У середу, 28 грудня, та четвер, 29 грудня (до 5:00 год) на автомобільних дорогах загального користування Львівщини працювало 103 одиниці спеціальної техніки. Дорожні служби за цей період також використали 1 923 тонн піщано-соляної суміші. Проїзд транспорту забезпечений у повному обсязі. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Львівській області, передає кореспондент Львівського порталу.

очищення доріг від снігу

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, на 29 грудня по Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця, вітер північний 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби сягатиме 1 – 6° морозу.

Служба автомобільних доріг у Львівській області наголошує, що під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

За словами в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Романа Кокотайла, дорожні служби та підприємства Львівщини, котрі обслуговують автомобільні траси на території області, цілком готові до розчистки доріг від снігу. Також у достатній кількості є посипних матеріалів. Загалом для розчистки та посипання доріг у всіх районах Львівщини готові близько 300 одиниць техніки.

Окремо також нагадуємо, що у разі необхідності можна скористатися визначеними місцями тимчасового відстою автотранспорту. З їх переліком можна ознайомитися – тут.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн