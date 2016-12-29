Понад сотня снігоприбиральних авто забезпечувала проїзд на автошляхах області

У середу, 28 грудня, та четвер, 29 грудня (до 5:00 год) на автомобільних дорогах загального користування Львівщини працювало 103 одиниці спеціальної техніки. Дорожні служби за цей період також використали 1 923 тонн піщано-соляної суміші. Проїзд транспорту забезпечений у повному обсязі. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Львівській області, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, на 29 грудня по Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця, вітер північний 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби сягатиме 1 – 6° морозу.

Служба автомобільних доріг у Львівській області наголошує, що під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

За словами в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Романа Кокотайла, дорожні служби та підприємства Львівщини, котрі обслуговують автомобільні траси на території області, цілком готові до розчистки доріг від снігу. Також у достатній кількості є посипних матеріалів. Загалом для розчистки та посипання доріг у всіх районах Львівщини готові близько 300 одиниць техніки.

Окремо також нагадуємо, що у разі необхідності можна скористатися визначеними місцями тимчасового відстою автотранспорту. З їх переліком можна ознайомитися – тут.