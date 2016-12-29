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Пішохідний пункт пропуску Угринів – Долгобичув таки не закриють

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Прикордонні відомства України та Польщі погодили продовжити  на термін 6 місяців (до 30 червня 2017 року) пілотний  проект, за яким в пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» здійснюється оформлення осіб, які перетинають україно-польський кордон у пішому порядку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС.

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Нагадаємо, що пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів – Долгобичув» був запроваджений 1 липня 2015 року.

Продовження терміну реалізації цього пілотного проекту сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин жителів прикордоння України та Польщі.

Раніше повідомлялось, що цей пішохідний пункт пропуску закриють.

 

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