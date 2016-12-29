Першого січня у більшості маршруток Львова буде вихідний

Договірні зобов’язання між ЛМР і перевізниками, які обслуговують маршрути від 1а до 46 (включно) завершуються 31 грудня 2016 року, а тимчасові угоди згідно з рішенням хочуть заключити із 2 січня 2017 року. Відтак, 1 січня майже жодна маршрутка не виїде на вулиці Львова. Про це Львівському порталу повідомили у ГО « За якісний транспорт».

Згідно з рішенням № 1252 Виконавчого комітету ЛМР від 23.12.2016, пункту 1.1. Укласти на строк з 2 січня по 31 березня 2017 року договори з автомобільними перевізниками, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування:

1.1.1. з Львівським комунальним автотранспортним підприємством № 1 – на маршрути №№ 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46.

1.1.2. з публічним акціонерним товариством “Львівське автотранспортне підприємство 14630“ – на маршрути №№ 15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44.

1.1.3. з товариством з обмеженою відповідальністю “Фіакр-Львів“ – на маршрути №№ 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43.

1.1.4. з товариством з обмеженою відповідальністю “Міра і К“ – на маршрути №№ 7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40.

1.2. Забезпечити проведення конкурсу з визначення перевізника на маршрутах, перелічених у підпункті 1.1 пункту 1, та за результатами проведеного конкурсу укласти договори з переможцями.

Термін: до 31.03.2017

Повний текст рішення за посиланням: http://bit.ly/2iIsRdW

«Наша громадська організація звернеться сьогодні із листом, щоб внести зміни у рішення виконкому №1252 і щоб угоди були укладені із 1 січня 2017 року і мешканці могли без проблем пересуватись по місту», – йдеться у повідомленні.