Падіння гривні не пов’язне з націоналізацією «Приватбанку», – НБУ

Сьогодні, 29 грудня, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під одночасним тиском низки факторів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацбанку.

“З одного боку, пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12.5 млрд грн.

З іншого боку, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

Водночас наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” у державну власність. Твердження, що відток депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності.

По-перше, притік коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” з 19 грудня. Більш того, період їх відтоку з банку був нетривалий – лише три дні, і після цього повернення коштів населення до фінустановивідновилося. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” був компенсований притоком на рахунки юросіб в інших банках коштів за відшкодування ПДВ.

По-друге, на готівковому валютному ринку продаж валюти населення продовжує перевищувати її купівлю. У грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становить 34 млн. дол. США.

По-третє, підтримка ліквідності обсягом 25 млрд. грн., яку Національний банк надав протягом минулого тижня ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, була лише частково спрямована на покриття відтоків за депозитами, а також – на виконанння банком нормативу обов’язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в державну власність.

Загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає – ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди”, – йдеться у повідомленні.