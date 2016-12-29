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Недобросовісних забудовників у Львові оштрафували на майже 8 мільйонів

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Протягом 8 місяців діяльності Інспекція ДАБК у Львові провела 603 перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. За їх результатами винесено 314 постанов, якими накладено штрафи на загальну суму в розмірі 7 525 000 грн., з яких 2 890 000 грн. – уже сплачено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Як звітують в Інспекції, з моменту отримання повноважень щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, установа видала 748 скерувань на проведення перевірок об’єктів будівництва.

Окрім цього, упродовж 8 місяців в Інспекцію надійшло 1683 звернень  з вимогами щодо вжиття заходів архбудконтролю, на 1563 з яких у встановленому законодавством порядку надано відповідь, решту 120 перебувають на розгляді. Установа також розглянула 3098 поданих дозвільних документів, з яких 1824 розглянула позитивно та у 1274 випадках відмовила у зв’язку з виявленими недоліками. Водночас, Інспекція видала 58 наказів про скасування дозвільних документів (про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації) та подала 5 позовів про знесення самочинно збудованих об’єктів будівництва і 1 позов про зупинення виконання будівельних робіт, а також забезпечила представництво в судах на 185 засіданнях.

Нагадаємо, Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львові розпочала роботу29 квітня. Вона має всі повноваження, які до цього мав державний орган, крім надання адміністративних послуг щодо великих комплексів із великими площами і пам’яток національного значення.

Фото: Репортер

 

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