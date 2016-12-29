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НБУ не пов’язує девальвацію гривні з націоналізацією «ПриватБанку»

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Девальвація гривні не пов’язана з націоналізацією ПриватБанку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України, передає Львівський портал.

Нацбанк

Як зазначається, сьогодні, 29 грудня 2016 року, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який, за інформацією відомства, сформувався під одночасним тиском низки факторів.

Серед таких факторів називається, зокрема, те, що пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності. Таким чином, у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12,5 млрд гривень, відсутня потреба продавати валютну виручку.

Крім того, зростання попиту на іноземну валюту пояснюється тим, що компаніям – учасникам ринку необхідно робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

«Водночас наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом ПриватБанку у державну власність. Твердження, що відток депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що притік коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПриватБанку з 19 грудня.

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