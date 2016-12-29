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На Яворівщині четверо молодиків обікрали сільський магазин

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На Львівщині правоохоронці викрали зловмисників, котрі обікрали сільський магазин. Працівники групи реагування Яворівського відділу поліції затримали чотирьох зловмисників у автомобілі, яким вони втікали з місця скоєння злочину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

злочинці

До Яворівського відділу поліції 29 грудня надійшло повідомлення від 48-річного мешканця одного з сіл району про те, що близько другої ночі зловмисники проникли у місцевий магазин викрали звідти цигарки, товари домашнього вжитку, дитячі іграшки та телевізор «Самсунг».

На місці події виїхала група реагування Яворівського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли у приміщення, зламавши вхідні двері, і втекли  а автомобілі «Форд Ескорд» червоного кольору.

Поліцейські виявили та зупинили автомобіль у селі Залужжя. У салоні перебували четверо чоловіків, усі мешканці Новояворівська, віком 17, 20 років та двоє 18-річних. У транспортному засобі правоохоронці також виявили викрадені з магазину товари.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання –  від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про затримання зловмисників згідно статті 208 КПК України, проводиться досудове розслідування.

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