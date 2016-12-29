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На площі Ринок відтворять традиції Святої вечері

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У Львові на площі Ринок 6 січня відтворять традиції Святої вечері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Торік на Різдвяному ярмарку у Львові була започаткована нова традиція – відтворення надвечір’я Різдва у центрі міста просто неба на площі Ринок. Цьогоріч інтерактивна вистава-вечеря розпочнеться 6 січня о 16:30 год.

«У передріздвяні та святкові дні Львів наповнюється тисячами туристів із різних куточків світу на нашої країни. Не всі знайомі із автентичними традиціями галицьких святкувань, тому така вечеря, з господарем та господинею, які запрошують до столу із дванадцятьма стравами – розкриває гостям давні традиції та колорит нашої місцевості», – розповіла Ольга Гренюх, арт-директор компанії «Львівські ярмарки».

Під час дійства на площі Ринок буде встановлений великий стіл з атрибутикою Різдва, до якого запрошуватимуть господар та господиня. Глядачам розповідатимуть про значення кожної страви на передріздвяному столі, можна буде почастуватись кутею та узваром, поколядувати, а для найменших гостей у цей день буде відкритий живий куточок.

Фото: 2016rik.pp.ua

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