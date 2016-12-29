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На Львівщині судитимуть працівника «Дрогобицького лісового господарства»

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На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службовця ДП «Дрогобицьке лісове господарство». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Дрогобицьке лісове господарство

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування стосовно одного із службових осіб державної лісової охорони держпідприємства «Дрогобицьке лісове господарство», обвинуваченого в службовому підробленні та розтраті державного майна.

Зокрема доведено, що останній в документах, необхідних для видачі лісорубного квитка, для вирубування дерев зменшив діаметри дерев, чим вчинив службове підроблення. Внаслідок цього було знижено кубомасу лісопродукції, що спричинило збитки державному лісогосподарству в розмірі понад 31 тис грн.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Фото: forest.drohobych.net

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