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На Львівщині судитимуть двох юнаків за крадіжку чотирьох транспортних засобів

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На Львівщині судитимуть викрадачів транспортних засобів. Працівники Кам’янка-Бузького відділення поліції скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо двох зловмисників, причетних до чотирьох незаконних заволодінь транспортними засобами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

вкрали авто

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 18-річний місцевий мешканець разом із своїм 16-річним приятелем протягом вересня-жовтня цього року викрали у громадян мотоцикли «ІЖ Юпітер 3 К» і «Кавасакі», мопед «Кануні» та автомобіль «ВАЗ-2109».

Транспортні засоби правоохоронці вилучили та повернули власникам. За даними фактами були відкриті кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

До суду для зловмисників обрано запобіжний захід  у вигляді домашнього арешту.

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