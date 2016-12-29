На Львівщині судитимуть двох юнаків за крадіжку чотирьох транспортних засобів

На Львівщині судитимуть викрадачів транспортних засобів. Працівники Кам’янка-Бузького відділення поліції скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо двох зловмисників, причетних до чотирьох незаконних заволодінь транспортними засобами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 18-річний місцевий мешканець разом із своїм 16-річним приятелем протягом вересня-жовтня цього року викрали у громадян мотоцикли «ІЖ Юпітер 3 К» і «Кавасакі», мопед «Кануні» та автомобіль «ВАЗ-2109».

Транспортні засоби правоохоронці вилучили та повернули власникам. За даними фактами були відкриті кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

До суду для зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.