На Львівщині найкращий рівень безпеки на зимові свята

Віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко відзначив Львівську область як кращу за рівнем безпеки. За його словами, саме Львівщина є прикладом за рівнем підготовки та готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації у зимовий період , а також під час святкових днів. Про це він сказав на засіданні Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій, передає Львівський портал.

На засіданні загалом розглянули готовність до зимових свят. Йшлось і про необхідність цілодобового моніторингу погодних умов, зокрема їх впливу на роботу об’єктів енергетики, зв’язку, медичних закладів, транспортної інфраструктури та систем життєзабезпечення. Також говорили про забезпечення роботи стаціонарних пунктів обігріву та належного проїзду на дорогах загального користування, а особливо на гірських перевалах.