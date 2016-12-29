На кордоні затримали викрадений автомобіль

На кордоні затримали автомобіль викрадений в Україні. Автомобіль, який розшукували за базою даних Інтерополу, виявили минулої доби прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, на прикордонний контроль в пункт пропуску прибув автомобіль «Мазда»2007 року випуску, під керуванням нашого співвітчизника. Однак під час перевірки документів автівка виявилася у базі даних «Інтерполу».

Як з’ясувалось, даний транспортний засіб викрадений в липні цього року в Харківській області.

Наразі автомобіль разом з громадянами України передано співробітникам Національної поліції. Про виявлене авто поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.