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«Львівспецкомунтранс» у 2017 році перевірять

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Виконавчий комітет міськради прийняв рішення про проведення зовнішнього незалежного аудиту ЛКП «Львівспецкомунтранс» за 2016 рік. Про це повідомляє прес-службі міськради.

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«Буде сформовано відповідне технічне завдання щодо того, в який спосіб буде проведено цей аудит, а також укладено договір з незалежною аудиторською компанією. Аудит буде відбудитися відповідно до процедур, передбачених законом. Результати повинні бути до 1 березня», – прокоментувала начальниця міського юридичного управління Гелена Пайонкевич.

 

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