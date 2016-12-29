Львів’янам роз’яснили, коли треба подавати показник електролічильника

Рахунок за спожиту електроенергію для населення виставляють за календарний місяць .Про це нагадують у ПАТ «Львівобленерго».

Коли потрібно подавати показник електролічильника:

Отже, Вам потрібно передати показник Вашого лічильника, який Ви зафіксували в перший день наступного місяця (за споживання в грудні — показник на 1 січня, за споживання в січні — показник на 1 лютого і т . д.) Але подавати показник саме в перший день наступного місяця не обов’язково.

Правилами користування електричною енергією для населення п.21 визначено — дані лічильника вважаються показником на кінець місяця, якщо вони передані протягом двох робочих днів до кінця розрахункового місяця та не пізніше третього робочого дня наступного місяця.

Як це виглядає на практиці?

Подавати показники потрібно протягом періоду, який починається за два РОБОЧІ дні до кінця місяця і завершується на третій РОБОЧИЙ день наступного місяця.

Отже період, в якому можна подавати показники, складає як мінімум п’ять днів. А якщо останні і перші числа місяця припадають на вихідні дні, то період, в якому можна подавати показники, збільшиться.

Для прикладу, подати Ваш показник за спожиту електроенергію в грудні Ви можете:

29, 30, 31 грудня;

1, 2, 3, 4, 5 січня.

Інший приклад — якщо перше число місяця є робочим днем. Зокрема, подавати показники за січень 2017 року потрібно:

30, 31 січня;

1, 2, 3 лютого.

Аналогічні дні подачі показників визначаються кожного місяця.

Нагадаємо, що сьогодні подати показники свого електролічильника Ви можете кількома різними способами:

• електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua

• в онлайн-сервісі «Мій дім» на веб-сайті ПАТ «Львівобленерго»

• через кол-центр 0-800-50-15-68

• у відповідне відділення електропостачання

Зверніть увагу, що подавати показник електронною поштою, в онлайн-сервісі «Мій дім» та через кол-центр Ви можете і у вихідні дні, а у відповідне відділення електропостачання — лише в робочі дні.

Детальніше — на веб-сайті Товариства: http://loe.lviv.ua/ua/pokaznyky

Додатково повідомляємо, що у районах Львівщини ПАТ «Львівобленерго» впровадило нову послугу — «Показник з квитанції». Вже у січні 2017 року клієнти ПАТ «Львівобленерго», які сплачують за спожиту електроенергію на квитанційній основі, зможуть вказувати показник приладу обліку електричної енергії на паперовій квитанції-рахунку під час оплати за спожиту електроенергію за попередній місяць. Детальніше за посиланням: http://www.loe.lviv.ua/ua/dlia_presy/novyny~3754