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Львів'ян, які не зареєстрували своїх песиків, штрафуватимуть з 1 січня

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Із 1 січня 2017 року на львів’ян, які не зареєстрували тварин  тварин, чекає штарф. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛКП «Лев».

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Як йдеться у повідомленні, вже 4 місяці у Львові триває процес реєстрації домашніх тварин. За цей час львів’яни внесли до реєстру понад 1300 домашніх собак (їхня реєстрація є обов’язковою) та близько десятка котів (реєстрація – за бажанням господаря).

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Згідно з Правилами утримання і поводження з тваринами, затвердженими на сесії Львівської міської ради 17 березня 2016 року, на зареєстрованій тварині має бути одягнутий жетон, отриманий в ЛКП «Лев» чи одній з ветклінік міста, що долучились до процесу реєстрації.

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«Перевірити, чи зареєстрована тварина, можуть представники поліції або муніципальної дружини міста. Координатор із зв’язків з громадськістю Патрульної поліції Львова Катерина Рибій поінформувала, що з 1 січня патрульні розпочнуть складати протоколи про порушення і передаватимуть їх до комісій при районних адміністраціях, які обиратимуть розмір штрафу», – зазначає прес-служба ЛКП «Лев».

Фото: ЛКП “Лев”

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