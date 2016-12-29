Львів'ян, які не зареєстрували своїх песиків, штрафуватимуть з 1 січня

Із 1 січня 2017 року на львів’ян, які не зареєстрували тварин тварин, чекає штарф. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛКП «Лев».

Як йдеться у повідомленні, вже 4 місяці у Львові триває процес реєстрації домашніх тварин. За цей час львів’яни внесли до реєстру понад 1300 домашніх собак (їхня реєстрація є обов’язковою) та близько десятка котів (реєстрація – за бажанням господаря).

Згідно з Правилами утримання і поводження з тваринами, затвердженими на сесії Львівської міської ради 17 березня 2016 року, на зареєстрованій тварині має бути одягнутий жетон, отриманий в ЛКП «Лев» чи одній з ветклінік міста, що долучились до процесу реєстрації.

«Перевірити, чи зареєстрована тварина, можуть представники поліції або муніципальної дружини міста. Координатор із зв’язків з громадськістю Патрульної поліції Львова Катерина Рибій поінформувала, що з 1 січня патрульні розпочнуть складати протоколи про порушення і передаватимуть їх до комісій при районних адміністраціях, які обиратимуть розмір штрафу», – зазначає прес-служба ЛКП «Лев».

Фото: ЛКП “Лев”