Львів’ян кличуть долучатися до організації Святої вечері безхатькам

Львів’ян закликають долучитися до підготовки Різдвяного столу для нужденних. Про це інформує Спільнота Святого Егідія, що щорічно влаштовує такі вечері.

«Друзі, скоро Різдво – свято, яке об’єднує нас і дарує багато радості, усмішок, подарунків і просто родинного тепла. Спільнота святого Егідія кожного року організовує святковий різдвяний обід для наших друзів з вулиці, щоб дарувати їм усе це»,- повідомили у Спільноті.

Усім, хто ще хоче допомогти підготувати святковий стіл, допомогти його накрити, запакувати подарунки і бути волонтером радять телефонувати телефонуйте за номером 067 95 32 155.