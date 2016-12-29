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Львів’ян кличуть долучатися до організації Святої вечері безхатькам

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Львів’ян закликають долучитися до підготовки Різдвяного столу для нужденних. Про це інформує Спільнота Святого Егідія, що щорічно влаштовує такі вечері.

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«Друзі, скоро Різдво – свято, яке об’єднує нас і дарує багато радості, усмішок, подарунків і просто родинного тепла. Спільнота святого Егідія кожного року організовує святковий різдвяний обід для наших друзів з вулиці, щоб дарувати їм усе це»,- повідомили у Спільноті.

Усім, хто ще хоче допомогти підготувати святковий стіл, допомогти його накрити, запакувати подарунки і бути волонтером радять телефонувати телефонуйте за номером 067 95 32 155.

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