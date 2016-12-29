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Канівська міськрада звертається до Садового за «сміттєвими» поясненнями

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На черговому пленарному засіданні Канівської міськради депутати підтримали звернення міського голови до Львівської міської ради для вирішення проблеми завезення несанкціонованого сміття зі Львівщини на територію Канівщини. Про це інформує місцеве видання Інфоміст.

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На попередній сесії депутат Юрій Гамалій на ім’я канівського міського голови Ігоря Ренькаса подав запит, у якому наголосив на небезпеці “львівського сміття” для екології краю та розповів про ризики переповнення канівських сміттєзвалищ. Він  запропонував міському голові можливі шляхи вирішення проблеми несанкціонованого сміття та запропонував міськраді звернутися до львівських колег аби в двосторонньому порядку вирішити цю проблему.

Нагадаємо, у листопаді понад 100 тонн несанкціонованого сміття (імовірно зі Львова, про що знову свідчать документи та чеки з “львівською пропискою”) було вивантажено у Канівському районі в селі Потапці. 8 листопада було відкрито кримінальне провадження за статею 239 ч.1 Кримінального кодексу України. Наразі відбувається оцінка шкоди, нанесеної сміттям Канівщині.

Раніше Андрія Садового викликали забрати сміття у Рівному.

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