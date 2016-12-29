Дорожньо-кредитні перспективи Львова. Які вулиці ремонтуватимуть у місті в 2017 році

У четвер, 22 грудня, депутати міської ради Львова прийняли бюджет розвитку на 2017 рік – основний документ, де зосереджені усі ремонтні, реставраційні та інфраструктурні цифри. Так, у місті в 2017 році планується виконати неабиякий осяг робіт, а зокрема, відремонтувати добрий десяток доріг та збудувати нові. «Родзинка» у тому, що на найбільш грандіозні реконструкції місто бере кошти у Європейського банку, а вони поки що до Львова не дійшли…

Минулорічний багаж

У спадок з 2016 року передалася на наступний рік низка вулиць: реконструкція Зимновідської- Станційної, Пулюя-Тускавецької, Мечникова (від Пекарської до Личаківської), Богданівської (від Золочівської до Пластової).

Щодо вулиці Богданівської, її ремонт розпочали ще у липні 2016 року – тоді вартість робіт була 57 млн грн. Коли почалися ремонтні роботи, традиційно виявилось, що треба замінити колектор, інженерію, каналізацію, водогін та прокласти нову основу під дорогу. Зрозуміло, що це додаткові кошти і час. Тому у бюджеті розвитку на 2017 рік наразі передбачено 9 млн грн. на завершення робіт на цій вулиці.

На вулиці Мечникова ж взагалі «веселощі»: спочатку виявили 100-літній колектор, який треба було замінити. Новий колектор робили паралельно з діючим старим, і він обвалився. Тому будувати дорогу над колектором стало дуже небезпечно і роботи відклали. Окрім того, під час ремонту було виявлено скальні грунти близько до поверхні – коли почали на вулицю заганяти важку техніку, щоб з ними справитися, у сусідніх будинках пішли тріщини – техніку прибрали.

«На вулиці Мечникова був складний грунт, коли почали працювати технікою, були скарги від мешканців. Доводилось майже вручну складний грунт вибирати. А це забирало більше часу»,- розповів «Львівському порталу директор департаменту житлового господарства Львівської міськради Сергій Бабак.

За його словами, коли проводяться ремонтні роботи, особливо в старих частинах міста, проектанти не можуть передбачити стан ґрунту і стан інженерних мереж. Тому по ходу роботи виникали додаткові роботи, які потребували корегування проектів.

За європейські гроші

Низку проектів з реконструкцій вулиць у Львові цього року робитимуть за співфінансуванням з Європейським інвестиційним банком, якому Львів заборгував декілька сотень мільйонів євро. Мова йде про таке: реконструкція трамвайно-колійної інфраструктури впродовж трамвайного маршруту на вулиці Шевченка (Хорватська-Омеляна Ковча), реконструкція трамвайно-колійної інфраструктури впродовж трамвайного маршруту на вулиці Вітовського та на площі на площі Франка, відновлення та реконструкція тррмвайно-колійної інфрастуктури на вул. Бандери та реконструкція вулиці Чернівецької.

«Коли буде гарантія повного фінансового забезпечення, коли буде підтвердження від ЄІБ, тоді приступимо до ремонтних робіт. Зараз документи подані до Міністерства фінансів. Мова йде про кредит у 80 млн євро, з яких частина передбачається на дороги, частина на придбання транспорту. У лютому має верифікувати цю угоду Верховна Рада, і після того може розпочатися робота з документацією – буде створена комісія Мінрегіонбуду і Мінфіну, яка буде перевіряти всі документи. Якщо в лютому буде верифікація, то можна передбачати, що десь влітку або на початку осені можуть бути виділення кошти», – спрогнозував С. Бабак.

Дорога до вокзалу

Одним із найбільш грандіозних проектів у Львові наступного року є реконструкція «вбитої» вулиці Чернівецької, що веде до Головного вокзалу. На цю вулицю і реконструкцію розворотного кільця трамваїв заплановано у бюджеті наразі 14 мільйонів гривень. Більшу суму коштів на це у мерії очікують від Європейського банку , яку саме – наразі не розголошують. Окрім того, в бюджеті закладено 200 тисяч гривень на площу Двірцеву, яка давно вже чекає на перевтілення. Як повідомив у своєму блозі співробітник департаменту розвитку Львівської міськради Олександ Шутюк, наразі основні зміни, які торкнуться території біля вокзалу такі:

влаштування зон громадського та приватного транспорту на протилежних половинках площі;

відповідно віддати половинки вулиці Чернівецької під двосторонній рух приватного та громадського транспорту;

влаштувати пішохідну зони навпроти головного входу вокзалу.

перенесення приміського вокзала ближче до головного,

сполучення вулиць Кульпарківської, Шараневича і привокзальної площі.

Окрім того, у планах – впорядкувати хаос таксі, приватних авто і громадського транспорту на площі Двірцевій. За словами Сергія Бабака, якщо Верховна Рада у лютому верифікує кредит від ЄІБ, то десь улітку 2017 року можуть початися роботи біля вокзалу.

Додамо, що від вулиці Чернівецької планують у 2017 році прокласти велодоріжку до вул. Ряшівської. Це планували зробити ще у 2016 році, але…

Площа Франка:

У 2017 році також планують за європейські кошти впорядкувати площу Іван Франка, зокрема відгородити трамвайну колію від смуг руху автомобілів. Окрім того,на вулиці з’являться відрізки, де буде їздити лише громадський транспорт. Щодо самого ремонту дороги, то на Франка будуть міняти колектор, колію і заново вимостять бруківку. У мерії кажуть, що повністю рух на площі Франка не перекриватимуть, хоча ремонт потребуватиме багато підземних робіт. У бюджеті на це закладено зараз 15 мільйонів гривень+кредит.

Улюблений район –Рясне

Після скандалів довкола зведення у Рясне сміттєпресувальної станції, мер міста Андрій Садовий заявив, що у 2017 році Рясне стане його улюбленим районом. Ну що ж, ловимо на слові. А поки що у планах на Рясне місто передбачає будівництво дороги, що з’єднає його з іншим мікрорайоном- Левандівкою. У бюджеті розвитку на проект будівництва цієї вулиці передбачено 1,4 млн грн. За словами С. Бабака, якщо проект буде виготовлено швидко і місто отримає додаткові кошти, то будувати вулицю почнуть у 2017 році. Власне інший посадовець міськради, начальник управління транспорту Віктор Щир під час свого звіту в раді зазначив, що ця вулиця могла би частково розв’язати транспортний колапс у Рясне.

Також до Рясне передбачають 500 тисяч на вело доріжку.

Що ще:

У бюджеті передбачається 5 млн грн. на реконструкцію вулиці Шевченка (Хорватська-Левандівська), Замарстинівської (від Гайдамацької до Торф’яної), Героїв УПА – 4 млн грн, Личаківської (від Мечникова до Пасічної із реконструкцією трамвайного кільця), пішохідного мосту на Головатого-Сулими, декілька велодоріжок та інших вулиць.