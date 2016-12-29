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До 1 березня студентам потрібно подати документи на отримання соціальної стипендії

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що розмір державних соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів становитиме від 1 тис. до 2 тис. грн, а заяви на їх одержання необхідно подати в січні-лютому 2017 року, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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«Розміри соціальних стипендій – від 1 тис. грн до 2 тис. грн, які отримуватимуть студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування», – сказав він під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питання підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року в Києві у четвер.

При цьому у вишів 1-2 рівнів акредитації мінімальний розмір соцстипендії становитиме 750 грн на місяць.

Для отримання стипендії студенти мають подати заяви до своїх вишів.

«Студентам надано 2 місяці на звернення із такою заявою, тобто до кінця лютого. Якщо до 1 березня вони не звернуться із заявою, а звернуться після 1 березня, то стипендії призначатимуться з місяця звернення, а якщо до 1 березня, то з 1 січня», – сказав А. Рева.

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