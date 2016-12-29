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Асоціація ветеранів спорту Львівщини є однією з кращих в Україні

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Цими днями у Києві відбулось урочисте засідання Асоціації ветеранів спорту України з нагоди 5-річчя від дня її заснування. У рамках зустрічі визначили кращі обласні осередки за підсумками роботи у 2016 році, серед яких – Львівська обласна Асоціація ветеранів спорту. Про це повідомляють в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, передає Львівський портал.

ветерати спорту

Учасників засідання, серед яких усі керівники обласних структур ветеранського спорту, вітали президент НОК України Сергій Бубка, представники Мінмолодьспорту та голова Асоціація ветеранів спорту України Віктор Ткаченко.

Зазначимо, ще одну представницю Львівщини – Галину Коритник, нагородили званням кращого соціального комісара Львівської обласної Асоціації ветеранів спорту.

Довідка

Асоціація ветеранів спорту України (АВСУ) – утворена 26 липня 2011 року в Києві. Вона об’єднує федерації, асоціації, спілки, об’єднання та клуби, які сприяють розвитку ветеранського руху і ветеранського спорту. Асоціація співпрацює з Міністерством молоді та спорту України.

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