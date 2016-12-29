1 січня з балкону кабінету мера лунатиме джаз

У неділю, 1 січня, о 18.00 год. на балконі кабінету міського голови розпочнеться джазовий концерт від Lviv Jazz Orchestra. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Розпочинати рік із джазу – для нас вже стало традицією. Цей захід, присвячений Різдву, ми проводимо у місті, а саме на балконі кабінету міського голови, вдруге»,- зазначила керівник відділу промоції міста Марта Іванишин.

Джазовий колектив «MEDICUS» буде виконувати твори в стилях діусіленд свінг джаз-року. В репертуарі – українські колядки, зарубіжні та світові хіти.

Фото: Depo.ua