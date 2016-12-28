Жителів Львівщини просять в найближчі дні утриматися від походів у гори

Департамент цивільного захисту Львівської ОДА закликає громадян утриматися від походів у гори. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, упродовж 29 – 30 грудня у зв’язку зі значним приростом снiгу у горах Львiвської областi очiкується третій (значний) рiвень лавинної небезпеки.

У департаменті з питань цивільного захисту закликають мешканців Львівщини та відпочиваючих утриматися від походів у гори до покращення синоптичної ситуації та дослухатися до порад рятувальників.