З нового року українцям обіцяють не піднімати тарифи на газ і тепло

Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів заявляє, що Кабінет Міністрів не планує підвищувати тарифи на газ і теплову енергію у зв’язку із збільшенням вартості імпортного газу. Про це на підсумковій прес-конференції повідомив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Степан Кубів, передають Українські Новини.

За даними національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, сьогодні ціна імпортного газу зросла на 8%.

“Ми говоримо про коливання 8% зростання – це не 10%, і це сьогодні говорить про те, що перерахунок (тарифів) не потрібен”, – сказав Кубів.

Зазначимо, згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, Україна зобов’язалася з 1 січня 2017 року ввести щоквартальне коригування роздрібних тарифів на газ і теплову енергію якщо тарифи будуть відхилятися від рівня повного покриття витрат (ціни на імпортний газ на 10% або більше).