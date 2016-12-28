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Внаслідок негоди на Львівщині без електрики опинились 14 населених пунктів

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Учора, 27 грудня, на території Львівської області зафіксовано шість порушень в роботі систем життєзабезпечення населення (електропостачання). Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

світла нема

Аварії в системах електропостачання:

Сколівський район

– о 17:35 год. в результаті спрацювання захисної автоматики без електропостачання залишилося 3 (три) населених пункти: с. Верхнячка, с. Жупани, с. Климець (повністю). Роботи з пошуку місця пошкодження та відновлення електропостачання продовжені 28 грудня з настанням світлого часу доби.

Яворівський район

– о 13:55 год. в результаті спрацювання захисної автоматики без електропостачання залишилося 3 (три) населені пункти: м. Шкло, с. Стені, с. Когути (частково). О 18:55 год. електропостачання м. Шкло відновлено в повному обсязі, без електропостачання залишаються села Стені (повністю) та Когути (частково). Роботи з відновлення електропостачання продовжені 28 грудня з настанням світлого часу доби.

Городоцький район

– о 18:00 год. в результаті спрацювання захисної автоматики без електропостачання залишився населений пункт: с. Коропуж  (частково) та о 04:00 год. 28 грудня с. Мшана (частково) Роботи з відновлення електропостачання продовжені 28 грудня з настанням світлого часу доби.

Миколаївський район

– о 19:00 год. в результаті спрацювання захисної автоматики без електропостачання залишився 1 населений пункт: с. Велика Горожанка (частково). О 22:00 год. електропостачання відновлено в повному обсязі.

Пустомитівський район

– о 13:30 год. в результаті спрацювання захисної автоматики без електропостачання залишився 1 населений пункт: с. Ставчани (частково), с. Чижиків (1 будинок). Роботи з відновлення електропостачання продовжені 28 грудня з настанням світлого часу доби.

Буський район

– о 18:00 год. в результаті спрацювання захисної автоматики без електропостачання залишився 1 населений пункт: с. Русилів (частково). Роботи з відновлення електропостачання продовжені 28 грудня з настанням світлого часу доби.

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