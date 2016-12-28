ОСТАННІ НОВИНИ

Відтепер для перепланування житла не потрібно отримувати дозволи

|

Урядовою постановою було спрощено Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Уряду.

будівництво

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн