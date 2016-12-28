Відтепер для перепланування житла не потрібно отримувати дозволи

Урядовою постановою було спрощено Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Уряду.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.