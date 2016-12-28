Уночі патрульні затримали неповнолітнього з наркотиками

Патрульні затримали неповнолітнього з речовиною подібною до наркотичної. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, уночі близько 1-ї години патрульні помітили невідомого, який йшов по вулиці та світив ліхтариком, а коли помітив поліцейський автомобіль, то вимкнув його та різко змінив напрямок руху.

Інспекторам така поведінка здалась підозрілою, вони наздогнали його та зупинили. При поверхневій перевірці в громадянина знайшли паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, подібною до наркотичної.

Патрульні з’ясували, що хлопець неповнолітній, йому 17 років. На місце події викликали його вітчима та слідчо-оперативну групу. У нього вилучили цю речовину в присутності двох свідків та доставили до Франківського відділу поліції.

Фото: патрульна поліція