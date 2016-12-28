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У Славську надзвичайники врятували двох лижників

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У Славському рятувальники надали допомогу травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

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У вівторок, 27 грудня,  Славською пошуково-рятувальною групою пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижній трасі Тростян та Високий Верх ТК «Захар Беркут» було надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам.

Одна із травмованих жінок отримала ушкодження носа, рятувальники за допомогою снігохода спустили жінку із гори та передали медикам. Інша травмована туристка – 44-річна мешканка Ізраїлю, отримала травму ноги. Рятувальники за допомогою ак’ї спустили жінку із схилу й також передали медикам для надання подальшої допомоги.

Фото: ДСНС

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