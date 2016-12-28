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У Львові жінка поцупила золоті вироби у пенсіонерки

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У Львові правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка причетна до крадіжки з сусідської квартири. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

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У Франківський відділ поліції 27 грудня за допомогою звернулась 85-річна львів’янка, котра повідомила, що з її квартири було викрадено золоті вироби. Сума завданих збитків, за словами заявниці, становить п’ять тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину може бути причетною 27-річна сусідка заявниці.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Фото: Актуально

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