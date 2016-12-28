ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось планує вдосконалення, росту, розвитку, а хтось – почати все із чистої сторінки. Але щоб знову не стати на ті самі граблі – необхідно ретельно врахувати колишні помилки. Зрештою, ми усі (хтось більше, хтось менше) підбиваємо певні підсумки, а той хто розумніший – робить правильні висновки…

Наприкінці року ми не можемо не пригадати найбільших «героїв», що залишили негативний слід у нашій спільній історії. Мова передовсім про тих, кому вірили, покладали на них великі надії, але їхня совість випарувалася, як роса на сонці.

Відтак Львівський портал презентує свій рейтинг антигероїв Львова 2016 року:

Олександр Алхіменко

В часи війни на Сході України із терористичними угрупуваннями серед російських байкерів – друзів Путіна виявили львів’янина. Згодом у соцмережах знайшли «славнозвісного» байкера «Нічних вовків» на байку із львівськими номерами реєстрації. Ним виявився 51-річний Олександр Алхіменко… Згодом Львівський портал довідався, що «славнозвісний» байкер «Нічних вовків» живе на вулиці Кульпарківській у Львові.

Микола Гладюк

Екс-начальник карного розшуку ГУ Нацполіції у Львівській області Микола Гладюк – людина надзвичайно професійна і багатьма шанована. Однак пляму у його репутації було поставлено 8 вересня, коли патрульні поліцейські затримали високопосадовця за кермом напідпитку (саме повертався з переатестації). Львівський суд визнав екс-начальника карного розшуку Нацполіції винним. Відтак, Миколу Гладюка звільнили з посади і призначили на посаду заступника керівника управління. Після цього він подавав апеляцію. Однак Львівський апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляції екс-начальника карного розшуку Львівщини.

Ігор Гринів

Голова фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігор Гринів хотів внести зміни до закону про запобігання корупції і закрити відомості з е-декларацій для загального користування. Така ініціатива викликала великий резонанс у суспільстві. Після цього політик зі Львова пообіцяв відкликати скандальну поправку до е-декларування. Згодом виявилося, що Ігору Гриніву таки було що приховувати. Політик так і не пояснив походження своїх доходів та частини майна своєї родини.

Ігор Зварич.

Скандальний екс-суддя Зварич знову у рейтингу антигероїв після того, як відбувши тюремний термін, вперто продовжує добиватися поновлення на посаді та отримання моральної компенсації… Як відомо у 2008 році під час обшуків у судді були вилучені 1 млн доларів і 2 млн гривень. Виявлені суми коштів Ігор Зварич пояснив тим, що мав намір передати їх церкві на допомогу малозабезпеченим… 12 січня 2016 року суддя-колядник Зварич, завдяки «закону Савченко», вийшов на волю.

28 листопада Львівський адміністративний суд відправив справу «судді-колядника» про поновлення на посаді до Вищого адмінсуду України.

Оксана Сироїд

Другий віце-спікер парламенту Оксана Сироїд засвітилися на зборах секти так званого Християнського центру «Відродження», який заснував аферист Володимир Мунтян. Високопосадовець зі сцени Палацу Україна закликала людей «нести Бога у політику». Після того Львівська облрада заборонила телеканал «Відродження», який «зомбує» людей.

Тарас Лопушанський

Керівника Антикорупційного бюро Західного регіону Тараса Лопушанського офіційно призначили на посаду 6-го червня. До цього він був абсолютно непублічною людиною, яка активно займалася адвокатською діяльністю – був головою (керуючим партнером) адвокатського об’єднання «Ордер». Спершу громадські активісти не мали до нього жодних зауважень, а його обрання конкурсною комісією НАБУ взагалі називали позитивним шоком. Та невдовзі з’ясувалося, що керівник Антикорупційного бюро Західного регіону Тарас Лопушанський захищав інтереси забудовника, що зруйнував 150-річний будинок в центрі Львова на вулиці Чайковського, 31. Забудовнику вдалося «обхитрити» закон і розтягнути час так, аби встигнути повністю зруйнувати твердиню, що перебувала в історичному ареалі Львова.

Андрій Прокопів

На початку літа у Львові на хабарі впіймали депутата облради від партії «Самопоміч» Андрія Прокопіва. Окрім депутатської діяльності, чоловік займався науковою роботою та обіймав посаду керівника одного із структурних підрозділів національного університету імені Івана Франка. «Горе-освітянин» вимагав шість тисяч гривень хабара від свого підлеглого працівника.

Василь Савчин

29 липня авторитетний та унікальний хірург-комбустіолог, який врятував тисячі життів після опіків, сам «погорів» на хабарі. Завідувач хірургічним відділенням 8-ї клінічної лікарні Львова, за сумісництвом – депутат Львівської облради від партії «Самопоміч», зганьбився на 500 доларах США.

Юрій Голець

17 листопада начальника управління житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця затримали на хабарі працівники СБУ. Цікаво, що раніше обласна прокуратура висунула підозру Юрію Гольцю у справі щодо Грибовицького сміттєзвалища. У мерії пояснили, чого саме стосується підозра.

Згодом Галицький районний суд відпустив Гольця під особисте зобов’язання. А прокурор Львівської області Юрій Квятківський пояснив, чому суд виніс саме таке рішення.

Після цього Голець також зізнався, які розміри «відкатів» вимагали у львівській мерії. Однак довго чоловік за гратами не був, адже екс-керівник управління житлового господарства вніс заставу у два мільйони гривень і 2-го грудня вийшов із СІЗО.

Віктор Уланов

Начальник Франківського відділу поліції Львова полковник Віктор Уланов погорів на чималому хабарі. Та найприкрішим є той факт, що «перевертень у погонах» уже поновлений на посаді…

Як відомо Сергія Уланова затримали 2 червня під час отримання хабара у розмірі 50 тисяч грн і 1000 доларів США. Наступного дня Уланов вийшов на волю, сплативши встановлену судом заставу у 96,5 тис. грн. Згодом Львівський окружний адміністративний суд в особі судді Уляни Братичак поновив Уланова на посаді начальника Франківського відділу поліції.

Юліан Чаплінський

Мальовничий Львів потрохи перетворюється на архітектурного монстра. Якщо мати зв’язки, то можна домовитися за будівництво навіть в історичній зоні ЮНЕСКО. У будь-якому разі процес погодження проекту розпочинається у стінах Львівської мерії, де головним архітектором міста є Юліан Чаплінський. До слова, у Львові навчилися легалізувати незаконно збудовані багатоповерхівки, видаючи містобудівні умови та обмеження забудови «заднім» числом. Сьогодні відносно головного архітектора Львова Юліана Чаплінського відкрито кримінальне провадження.

Андрій Садовий

Не можуть руки робити того, що не контролює голова… Відтак мер Львова, без рішення якого практично нічого у Львові не відбувається, очолив цьогорічний рейтинг антигероїв.

Пальму першості Андрію Садовому приносить не лише можливість будувати не маючи необхідних документів у Львові, а й допущення Грибовицької трагедії. А далі – провальні намагання залагодити ситуацію, наслідки якої місто пожинає досі. Саме неспроможність подолати проблему зі сміттям перезавантажила ставлення львів’ян до керівника Львова. Коли ж львівські чиновники не спромоглися оперативно локалізувати катастрофу, яка забрала життя чотирьох людей, у справу втрутився Президент України. Тим не менш мер Львова Андрій Садовий звинуватив Порошенка у загибелі рятувальників на сміттєзвалищі.

Згодом було оприлюднено відео, як Садовий вперше «вляпався» в Грибовицьке сміття, обіцяючи ще 10 років тому спорудити сучасний завод з переробки ТПВ. Після цього парламентарі стали вимагати від ГПУ розслідувати причетність Садового до Грибовицької катастрофи. Також активісти передали в прокуратуру докази та звернення громадян щодо бездіяльності мерії по Грибовицькому сміттєзвалищу.