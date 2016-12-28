Перевізники надіються, що в квітні Львівщина перейде на адресну допомогу пільговикам

Із 1 квітня на Львівщині планують впроваджувати пілотний проект щодо монетизації пільгового перевезення. Про це сьогодні, 28 грудня, на прес-конференції заявив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, передає кореспондент Львівського порталу.

«За нашої присутності відбулася безпосередня розмова голови Львівської ОДА Олега Синютки з міністром соціальної політики Андрієм Ревою, який запевнив, що нормативні документи щодо монетизації пільг вже на виході. І, швидше за все, Львівській області буде надане право впровадження пілотного проекту монетизації пільг», – сказав він.

За його словами, Олег Синютка запевнив, що для впровадження цього проекту знадобиться три місяці. Тому, планується, що з 1 квітня у маршрутках вже ніхто не їздитиме безкоштовно.

«Із 1 квітня ми плануємо, що буде впроваджуватися пілотний проект по монетизації пільг у Львівській області. Відповідно, очевидно, такі послуги у Львівській області припиняться: всі громадяни будуть у рівних умовах та будуть зобов’язані платити за проїзд у міжміських та приміських маршрутках», – пояснив Іван Велійка.

Якщо це питання не вирішать, перевізники грозяться влаштувати «транспортну ходу» до Києва.

«Це проблема центральних органів влади. Бо вони однією рукою кинули на плечі місцевих громад зобов’язання розраховуватися, а другою роздають на право і на ліво пільги, не несучи за це відповідальності», – наголосив він.

Також голова Асоціації перевізників Львівщини запевнив, що протягом першого кварталу наступного року перевізники готові возити пільговиків, як і раніше. Але, за його словами, місцеві бюджети мають передбачити відповідні кошти на компенсацію.

«Обласні, районні ради та ради міст обласного підпорядкування повинні до 30 січня визначитися з сумами грошей, які необхідні для компенсації коштів за пільгове перевезення у першому кварталі 2017 року. А управління соцзахисту має заключити відповідні угоди з транспортними підприємствами на обсяги пільгових перевезень. Що стосується пільговиків, то до 1 квітня ми працюємо без змін, оскільки нам було надано обіцянку врегулювати ситуацію протягом трьох місяців», – сказав Іван Велійка.

На питання про те, що буде із пільговиками, якщо монетизацію не запустять у квітні, Іван Велійка відповів: «Якщо будемо бачити, що ситуація не йде належним чином, ми безмовно сідатимемо за стіл перемовин з органами місцевої влади та шукатимемо, яким чином можна вийти з цієї ситуації. На сьогоднішній день автотранспортні підприємства вже не можуть за рахунок власних коштів фінансувати ті пільги, які держава роздала у величезній кількості».

Водночас голова Асоціації перевізників Львівщини зазначив, що проект з монетизації підтримав і Львів: «Я звертався з листом до пана Садового з пропозицією підтримати ідею монетизації пільг. Буквально позавчора отримав лист про те, що він підтримує цю ініціативу і готовий, щоби працівники мерії підключилися до розробки відповідних документів, щоби впровадити адресну допомогу на території міста».

Іван Велійка наголосив на тому, що монетизація пільг допоможе подолати соціальну несправедливість, яка нині існує: «У чому вона полягає? Окремі громадяни, які мають пільги, зловживають цим документом, інші – практично нею не користуються. Тому, адресна грошова допомога буде найідеальнішим виходом з цієї ситуації».

Також він пояснив, що адресну допомогу виділятимуть як доплату до пенсії або перераховуватимуть на створений спецрахунок: «Кожен пільговик буде отримувати ці кошти як доплату до пенсії або ж відкриватиметься спецрахунки, на які спрямовуватимуть грошову допомогу на транспортні послуги».

Як повідомляв Львівський портал, у прийнятому бюджеті Львівської області на 2017 рік не передбачено коштів на відшкодування за пільгові перевезення.

Фото: Волинські новини