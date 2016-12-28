Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні»

Папа Римський Франциск, виголошуючи опівдні, 25 грудня 2016 року, різдвяне послання «Місту і світові» з лоджії ватиканської базиліки Святого Петра:

«Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання…

Бо хлоп’ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у нього; і дадуть йому ім’я: Чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, Князь миру…Сьогодні Церква знову переживає подив Пречистої Діви Марії, святого Йосифа і вифлеємських пастухів, який вони пережили, споглядаючи новонароджене Дитя, що лежить у яслах: Ісуса Спасителя…

Влада цього Дитяти, Сина Божого і Марії, – це не влада цього світу, що ґрунтується на силі й багатстві; це панування любові. Це влада, що створила небо й землю, яка дає життя кожному створінню: мінералам, рослинам, тваринам; це сила, яка притягає чоловіка та жінку та вчиняє їх одним тілом, одним існуванням; це влада, що відроджує життя, прощає провини, примирює ворогів, перетворює зло в добро. Це Божа влада. Ця влада любові спонукала Ісуса скинути із Себе зі Свою славу і стати людиною; вона ж приведе Його до смерті на хресті та воскресіння з мертвих. Це влада служіння, що встановлює у світі Боже царство, царство справедливості та миру.

Миру чоловікам та жінкам пошматованої Сирії, де пролито надто багато крові… Прийшов час, аби зброя замовкла назавжди, а міжнародна спільнота почала активно докладати зусилля, щоби знайти вирішення кризи шляхом переговорів і відновити громадянське співжиття в країні…

Мир дітям у цей особливий день, в який Бог став дитиною, особливо тим, що позбавлені радощів дитинства задля голоду, війн та егоїзму дорослих…Мир на землі всім людям доброї волі, які щодня терпеливо й непомітно трудяться в родинах і суспільстві, щоб будувати людяніший і справедливіший світ, підтримувані переконанням в тому, що тільки мир є запорукою квітучішого майбутнього для всіх…».

Джерело: Духовна велич Львова