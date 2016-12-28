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Наслідки негоди на дорогах. У Львові уже більше 10 ДТП

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Сьогоднішній ранок у Львові та області прийшов неспокійно: через досить великий обсяг снігу, що випав вночі, на дорогах автомобілі зазнають ДТП. Так, спільнота «Варта-1» повідомляє про такі аварії:

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28.12.2016 о 12:40
Великий затор на Володимира Великого в сторону «Ашану»

28.12.2016 о 12:20
Н вулю Кн. Ольги тягучка в сторону центра

28.12.2016 о 11:50
ДТП на перехресті вул. Кульпарківська-Городоцька. Світлофор не працює!
Аварія на перехресті Патона-Виговського, рух ускладнено.

о 09:50
ДТП на вул. Зелена 89 – рух ускладнено!

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09:10
ДТП біля «Метро» на вул. Городоцькій.

28.12.2016 о 08:50
Вул. Зелена – перехрестя з площею Петрушевича – ДТП. «кода Октавія» і «Хонда» – постраждав лише метал, рух ускладнено.

08:40 – Дуже слизька дорога!

1. с. Шоломинь (поворот на Звенигород )ДТП – авто в кюветі,
2. На в’їзді  у Львів на об’їзній дорозі  ще одна ДТП «Таврія» і «Шкода».
3. с. Давидів «Таврія» і ВАЗ 2107  – складна ДТП

 

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