Наслідки негоди на дорогах. У Львові уже більше 10 ДТП

Сьогоднішній ранок у Львові та області прийшов неспокійно: через досить великий обсяг снігу, що випав вночі, на дорогах автомобілі зазнають ДТП. Так, спільнота «Варта-1» повідомляє про такі аварії:

28.12.2016 о 12:40

Великий затор на Володимира Великого в сторону «Ашану»

28.12.2016 о 12:20

Н вулю Кн. Ольги тягучка в сторону центра

28.12.2016 о 11:50

ДТП на перехресті вул. Кульпарківська-Городоцька. Світлофор не працює!

Аварія на перехресті Патона-Виговського, рух ускладнено.

о 09:50

ДТП на вул. Зелена 89 – рух ускладнено!

09:10

ДТП біля «Метро» на вул. Городоцькій.

28.12.2016 о 08:50

Вул. Зелена – перехрестя з площею Петрушевича – ДТП. «кода Октавія» і «Хонда» – постраждав лише метал, рух ускладнено.

08:40 – Дуже слизька дорога!

1. с. Шоломинь (поворот на Звенигород )ДТП – авто в кюветі,

2. На в’їзді у Львів на об’їзній дорозі ще одна ДТП «Таврія» і «Шкода».

3. с. Давидів «Таврія» і ВАЗ 2107 – складна ДТП