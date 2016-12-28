На трасі Київ-Чоп львівські патрульні зупинили п'яного священика

На трасі Київ-Чоп патрульні зупинила п’яного водія, який згодом назвався священиком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні уночі, на дорозі державного значення Київ – Чоп, поблизу міста Буськ, інспектори помітили автомобіль Deawoo Sens, в якого були несправні зовнішні освітлювальні прилади. Патрульні зупинили транспортний засіб, проте водій та пасажир вибігли та намагалися втекти. Обох зупинили.

У водія інспектори помітили ознаки стану алкогольного сп’яніння. Чоловік не мав при собі жодних документів. Для встановлення особи водія повідомили, що доведеться їхати у відділ поліції. Чоловік обурювався і не хотів нікуди їхати. Вже сівши у службовий автомобіль чоловік сказав, що він священик. Згодом інформація про це підтвердилася. Чоловік є настоятелем церкви одного із сіл поблизу смт Красне.

Чоловік намагався вмовити патрульних не складати адмінматеріалів під різними приводами. Вже згодом, 32-річного чоловіка приїхала захищати сестра. Звичайно, що на позицію патрульних це не вплинуло. Чоловік відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння. На нього склали протокол за керування автомобілем напідпитку та постанову за відсутність документів.

Відео: патрульна поліція Львова