ОСТАННІ НОВИНИ

Минулої доби у зоні АТО загиблих та поранених немає

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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих  і поранених у лавах українських військ немає. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

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Луганський напрямок

Бойові дії вчора велися лише у Попаснянському районі та тільки між 16 та 17 годиною. Противник 4 рази обстріляв 2 наших позиції, застосувавши легке озброєння і бронетехніку.

Донецький напрямок

На відміну від минулих днів, ворожі обстріли відбулися по всьому фронту. Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на світлодарській дузі, на горлівському периметрі, в авдіївській промзоні та на підступах до Донецького аеропорту. В Луганському, Новгородському та Авдіївці противник застосовував міномети.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено 46 мін.

Маріупольський напрямок

Майже всі ворожі обстріли вчора сталися на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Зранку і ввечері противник застосовував важке озброєння – міномети і гармати.

По наших позиціях було випущено близько 80 мін та кілька снарядів. Найскладніша обстановка – в Широкиному, де обстріли з боку противника тривали з перервами більше 6 годин.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 25 ворожих обстрілів, зокрема 8 – з важкого озброєння.

Вчора в районі проведення АТО відбулося 3 польоти ворожих БПЛА.

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