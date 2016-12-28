Мешканцям Львівщини готують «подарунок» до свят: тариф на проїзд у маршрутках зросте до 40%

Після 10 грудня у приміських та міжміських на Львівщині тариф на проїзд зросте на 30-40%. Про це сьогодні, 28 грудня, на прес-конференції повідомив керівник ТзОВ «Самбірське АТП 14608» Іван Романяк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Тариф буде точно буде підніматися, питання лише стоїть у тому, з якого числа…Ми, усі перевізники області, так вирішили, коли минуть свята, десь після 10 січня, піднімемо тариф на 30-40%», – зазначив він.

Як пояснив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, востаннє тариф піднімали два роки тому і за цей час значно зросла ціна і на запчастини, і на паливо: «За цей період десь на 30% зросла вартість запасних частин, мастильних матеріалів, на 10% – пального… Але є ще одна базова величина, яка суттєво впливає на розмір тарифу, – мінімальна заробітна плата. Тут питання в тому, що держава підняла базу оподаткування, і, відповідно, податки на зарплату працівникам зростуть на 65%. Це серйозно впливає на формування вартості проїзду».

Своєю чергою голова Львівської обласної організації профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства Юрій Кривенко наголосив на тому, що кожен перевізник сам визначатиме собі тариф, тому по області зростання ціни на проїзд буде різним.

«Згідно із діючим законодавством перегляд тарифів на приміських та міжміських перевезеннях є виключно правом кожного перевізника. І оце підняття в межах 30-40% не означає, що всі підприємства збільшать вартість на такий відсоток. Кожен перевізник самостійно проводить розрахунки своїх витрат та доходів і, виходячи з цього, визначає тариф на тому чи іншому маршруті. Жодних погоджень та дозволів на це не потрібно. Тому, цілком реально, що в одному районі області тариф може скочити на 25%, а в іншому – на 37%».

Як повідомляв Львівський портал, вкінці листопада перевізники заявили про можливе підняття тарифу на проїзд у маршрутках у Львівській області на 40%.