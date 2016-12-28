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Львів’янка Анна Музичук достроково перемогла на чемпіонаті світу зі швидких шахів

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Львів’янка Анна Музичук за тур до завершення перемогла на чемпіонаті світу з швидких шахів, який проходить у Досі (Катар).

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Анна Музичук 28 грудня зіграла внічию із болгаркою Антоанеттою Стефановою, отримавши 0,5 балів. За підсумками 11 зіграних партій у Анни Музичук є 9 очок, а у її найближчої суперниці росіянки Олександри Костенюк – 7,5.

Як відомо, у 2014 році Анна Музичук вже ставала чемпіонкою світу з швидких шахів. Вона є сестрою Марії Музичук, яка стала чемпіонкою світу з шахів 2015 року, однак поступилася цим титулом Хоу Іфань у березні 2016 року.

Зауважмо, що 26-річна Анна Музичук є уродженкою Стрия. До травня 2014 року вона виступала за Словенію.

Zaxid.Net

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