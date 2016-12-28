Львів’янам нагадують про небезпеку йододефіциту та його профілактику

Дуже важливо, щоб протягом доби йод у дуже малих кількостях надходив в організм людини, адже у разі нестачі йоду щитовидна залоза не виробляє достатньої кількості гормонів, що призводить до йододефіциту. Про це інформує Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», передає Львівський портал.

Проблема йододефіциту має глобальний характер. Більше 2 млрд. населення проживає в зоні йодної недостатності та виникнення йодозалежних захворювань, таких як зоб, неплідність, викидні, мертвонароджуваність, вроджені вади розвитку, глухонімота, косоокість, підвищена перинатальна та дитяча смертність, кретинізм, затримка фізичного розвитку, порушення психічних функцій у дітей та дорослих, підвищена чутливість до радіоактивного опромінення. Тому майже всі країни світу вживають відповідні заходи (Закони, Постанови урядів, Укази Президентів та інше) для запровадження масової та групової профілактики, завдяки яким ця проблема майже вирішена в 130 країнах світу.

В Україні проблема профілактики йододефіциту залишається на низькому рівні, і вона є актуальною не тільки тому, що в країні на сьогодні майже 1,5 млн. хворих на зоб та іншу тиреоїдну патологію (серед них 500 тис. дітей), та ще більше на вторинну патологію, зумовлену тиреоїдною недостатністю, але й тому, що йододефіцит погіршує розумовий розвиток, внаслідок чого країна втрачає інтелект, освітній, професійний та науковий потенціал.

Головним заходом йодної профілактики у світі є йодована харчова сіль. Використання продуктів із застосуванням цієї солі повністю забезпечує необхідне надходження йоду в організм (100-200 мкг йоду на добу). Перевагою солі є приблизно однакове споживання її всім населенням упродовж року, незалежно від виду харчування. Сіль є стабільним та дешевим продуктом харчування, на відміну від продуктів моря, та служить ідеальним засобом постачання фізіологічних доз йоду в організм практично всього населення країни. Вартість йодованої солі майже не відрізняється від нейодованої. Крім того, йод, що міститься в солі, зв’язаний зі сполуками калію, знаходиться в стабільному стані, на відміну, наприклад від йодованої води, де йод, під дією прямих сонячних променів, розпадається впродовж 4-х годин.

Сіль не викликає передозування в організмі йоду, так як в дозі, яку людина приймає за добу, міститься 200 мкг йоду, а пересолену їжу юдина їсти не буде. Щоденне вживання до 1 мг (1000 мкг) йоду є повністю безпечним. Йодування солі забезпечує щоденне вживання 150-300 мкг йоду.

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