Командира роти львівської патрульної поліції, який побив підлеглого, взяли під домашній арешт

Командиру роти управління патрульної поліції Львова повідомлено про підозру за фактом нанесення працівнику патрульної поліції умисних тілесних ушкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Львівської області за фактом нанесення працівнику патрульної поліції умисних тілесних ушкоджень, командиру однієї із рот управління патрульної поліції у м. Львові повідомлено про підозру за ч.2. ст.365 КК України, а саме перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством.

Нагадаємо, що останній 23 листопада поточного року, будучи при виконанні службових обов’язків, з мотивів особистої неприязні наніс декілька ударів кулаком та ногою іншому працівнику поліції, який йому підпорядковувався, внаслідок чого заподіяв легкі тілесні ушкодження.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному працівнику поліції запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Одночасно задоволено клопотання сторони захисту про відсторонення його від посади.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові командир роти патрульної поліції побив свого підлеглого.