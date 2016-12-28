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Дев’ять ставків Львівщини виставили на аукціон

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Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

оренда ставків

Зокрема, на земельних торгах пропонуватимуть 9 лотів (ставок та земельна ділянка, на якій він розташований):

– ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній ділянці площею 2,3310 га;

– ставок площею 19,5375 га, який розташований на території Добрянської сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній ділянці площею 21,4741 га.;

– ставок площею 1,5251 га, який розташований на території Грушівської сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на земельній ділянці площею 2,3031 га.;

– ставок площею 1,4606 га, який розташований на території Грушівської сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на земельній ділянці площею 2,0027 га.;

– ставок площею 0,1430 га, який розташований на території Грушівської сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на земельній ділянці площею 0,2702 га.;

– ставок площею 6,3251 га, який розташований на території  Ролівської сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на земельній ділянці площею 8,2345 га.;

– ставок площею 1,6953 га, який розташований на території  Любельської сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району, на земельній ділянці площею 2,2145 га.;

– ставок площею 7,0809 га, який розташований на території  Никловицької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній ділянці площею 7,5686 га.;

– ставок площею 19,8331 га, який розташований на території Жужелянської сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського району, на земельній ділянці площею 23,8464 га.

Аукціон відбудеться 23 січня 2017 року, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Як наголошує директор департаменту Руслан Гречаник, земельні аукціони забезпечують збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективне та раціональне використання водних об’єктів.

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