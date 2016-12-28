Департамент освіти і науки ЛОДА шукає працівників

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.
Зокрема, вакантними є:
– посада державного службовця категорії “Б” – заступник начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки – начальник відділу професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки;
– посада державного службовця категорії “В” – спеціаліст відділу професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.
Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додати резюме у довільній формі;
– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту;
– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
Документи подавати до 11 січня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а, каб. 3.
Контактна особа: Фітель Валентина Несторівна, тел.: (032) 235-47-76, е-mail: donloda@ukr.net.
Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відбудеться 16 січня 2017 року о 12:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.
Детальніше – на сайті Національного агентства України з питань державної служби.