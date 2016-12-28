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Чотирилапі митники цього року винюхали чимало «цікавих» знахідок

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Упродовж 2016 року службові собаки Львівської митниці ДФС за спеціалізаціями з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин, зброї та боєприпасів, тютюнових виробів, спрацювали понад 70 разів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

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Зокрема у 41 випадку вони знайшли тютюнові вироби, 22 рази спрацьовували на зброю та боєприпаси, а також 11 разів допомогли знайти наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, під час поглибленого огляду автомобіля «Mercedes-Benz Vito», який прямував з Республіки Польщі до України, службовий собака породи кокер-спанієль на кличку Вакс за обшивкою та в ніші під передніми сидіннями занюхав 29 610 таблеток медпрепарату «SUBUTEX» 8 mg з вмістом наркотичної речовини.

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» кінологічна команда в складі інспектора-кінолога та службового собаки породи кокер-спанієль на кличку Джанго з пошуку тютюнових виробів провела огляд транспортного засобу «Москвич 2141» в напрямку виїзд з України. Після спрацювання службового собаки під капотом в моторному відсіку, в задньому сидінні та в стелі, виявлено приховані 4 137 пачок сигарет.

В іншому випадку службовий собака породи лабрадор на кличку Кондор за спеціалізацією з пошуку зброї та боєприпасів спрацював на 3 посилки, які надійшли зі США до України. Під час огляду вмісту цих посилок виявлено приховані від митного контролю 325 набоїв, 3 стволи та 2 частини до вогнепальної зброї.

Варто зазначити, що впродовж останніх трьох років за результатами роботи кінологічних команд Львівську митницю керівництво ДФС України визначається як одну з найкращих в напрямі виявлення предметів контрабанди та порушення митних правил.

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