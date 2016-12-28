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Через аварію на водогоні у центрі Львова немає води

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Аварійно-відновлювальні роботи на водопроводі на вул.Фредра-пр.Шевченка триватимуть до 17:00 години. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 28 грудня о 13:00 год. трапилась аварія на водогоні на перехресті вул.Фредра – пр.Шевченка. Для виконання ремонтних робіт припинено подачу води у мікрорайоні вулиць Фредра, пр.Шевченка, Стефаника, Словацького, Огієнка, Городоцька, пр.Свободи, пл.Міцкевича.

Роботи триватимуть орієнтовно до 17:00год.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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