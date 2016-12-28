Бомб у торгових центрах Львова не знайшли. Шукають горе-мінувальника

У будівлях ТРЦ «Роксолана» та King Cross вибухових пристроїв не знайдено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як відомо, 27 грудня о 17:20 год. на телефон «102» міського управління національної поліції у Львові Головного управління національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування будівлі ТЦ «Роксоляна» (пл. Соборна 14, Галицький район) та ТРЦ «King Cross Leopolis» (вул. Стрийська, 30, с. Сокільники, Пустомитівського району). Після обстеження вибухових пристроїв не виявлено. Розшукують особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.

Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. На час обстеження з приміщень торгових центрів було виведено 3100 осіб, з них 300 працівників торгових центрів.

На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» у складі 35 осіб та 11 одиниць техніки.

Експерти вибухотехніки Львівського НДЕКЦ МВС України разом з кінологом провели обстеження будівель торгових центрів та прилеглої території. Пошукові роботи завершено: о 19:05 год. у ТЦ «Роксоляна» та о 20:10 год. у ТРЦ «King Cross Leopolis» – вибухових пристроїв не виявлено.

Розшукують особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.