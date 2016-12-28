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Батько з сином ошукали львів’янина на 4500 доларів

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У Львові зловмисники ошукали чоловіка на 4500 доларів США. Працівники Залізничного відділу поліції перевіряють причетність до скоєння злочину двох чоловіків – батька і сина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

долари

У Залізничний відділ поліції 27 грудня за допомогою звернувся 46-річний львів’янин, котрий повідомив, що вісім місяців тому він передав кошти в сумі 4500 доларів США двом малознайомим йому чоловікам, як оплату за виготовлення документів для виїзду за кордон. Ні документів, ні грошей заявник досі не отримав.

Правоохоронці перевіряють причетність до скоєння злочину двох чоловіків, батька і сина, віком 47 і 26 років. Один з них проживає у місті Жовква, інший – в Києві. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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