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Апеляційний суд скасував рішення про арешт Курченка

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Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і арешт власника «Східно-європейської паливно-енергетичної компанії»(CЄПЕК) Сергія Курченка. Про це йдеться у повідомленні суду, розміщеному на офіційному сайті.

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Вказується, що суд розглянув скаргу 28 грудня.

Вона стосувалася ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, “якою задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів задовольнила апеляцію адвокатів Курченко і скасувала рішення суду першої інстанції.

Водночас, Апеляційний суд постановив нове рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання Генпрокуратури про обрання щодо Курченко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру  за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”.

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

УП

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